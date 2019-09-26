ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
|18:20 10.10.2019
|Абхазия
В рамках сдачи итоговой проверки за 2019 учебный год военнослужащие российской военной базы в Абхазии успешно поразили вертолеты и бронетехнику условного противника из орудий танков Т-72Б3 на полигоне Майкопский в Адыгее.
В ходе сдачи экзамена по огневой подготовке в дневных и ночных условиях личный состав танковых подразделений выполнил боевые стрельбы штатными 125-мм снарядами с ходу по появляющимся и движущимся мишеням. Максимальная дальность до целей составляла около 5 тысяч метров. Также военнослужащие уничтожили воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на бронемашинах, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Мишени, имитирующие танки и бронетранспортеры условного противника, появлялись на 60 секунд, что требовало от экипажей машин мгновенной реакции и точности при стрельбе. Поражение целей усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки.
Кроме того, в ходе мероприятий итоговой проверки механики-водители выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий – оврагов, водоемов и завалов из бревен.
Всего в масштабах ЮВО к годовой проверке привлечено около 300 воинских частей, личный состав которых сдает экзамены на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах.
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