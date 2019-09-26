ЮВО: Прошли учения по эвакуации экипажей аварийных кораблей Каспийской флотилии с участием гражданской авиации

18:10 10.10.2019   Россия

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии, а также в акватории Каспийского моря на одном из морских полигонов в Дагестане экипажи кораблей КФл приняли участие в учениях по борьбе за живучесть кораблей и эвакуации личного состава с использованием индивидуальных и коллективных средств спасения и авиации.

В учении приняли участие 10 надводных кораблей, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Волгодонск», «Махачкала», «Астрахань», а также базовые и рейдовые тральщики и артиллерийские катера. Впервые в рамках межведомственного взаимодействия был задействован вертолет авиационно-спасательного центра Ми-8МТ, передает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу тренировки, корабль в ходе ведения боевых действий получил критические повреждения и пробоины. Личный состав выполнил комплекс мероприятий по предотвращению поступления забортной воды, однако ее объем привел к затоплению корабля. Командир принял решение об эвакуации личного состава и отдал команду покинуть аварийный корабль.

Моряки экипировались в индивидуальные средства спасения и покинули корабль. Одновременно на воду были сброшены спасательные плоты и спущена патрульная лодка для спасения матросов, оказавшихся за бортом. Экипаж осуществил посадку на спасательные средства. Впервые в рамках взаимодействия КФл и авиационно-спасательного центра были отработаны действия по спасению моряков, терпящих бедствие, с использованием гражданской спасательной авиации.

Помимо этого сообщается, что на полигоне Аданак в учебном комплексе морской пехоты в Дагестане завершился лагерный сбор с инженерно-саперными подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии (КФл).

В течение 30 дней саперы КФл выполняли задачи по ведению инженерной разведки, установке минных полей и обезвреживанию взрывных устройств на различной местности, в том числе с использованием установок разминирования УР-77 «Метеорит».

Военнослужащие отрабатывали действия при обнаружении противотанковых и противодесантных мин на земле и в прибрежной морской полосе с использованием специального подводного миноискателя.

Морские пехотинцы в составе групп выполняли минирование участка местности, поиск и обезвреживание взрывных устройств в ходе высадки морского десанта с прорывом обороны условного противника на морском полигоне.

При ведении инженерной разведки и разминировании военнослужащие также применили специальные комплекты средств разведки и разминирования, специальную технику, недавно поступившую на вооружение инженерно-саперных подразделений КФл.

К мероприятиям боевой подготовки в общей сложности было привлечено более 200 военнослужащих полка морской пехоты и задействовано около 30 единиц боевой и специальной техники.



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