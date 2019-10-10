Дунайское парпходство озвучило объемы грузоперевозок в сентябре

18:30 10.10.2019   Украина

В сентябре речной флот Украинского Дунайского пароходства перевез 190 тыс тонн грузов.

Как сообщает ЦТС, об этом проинформировали в Украинском Дунайском параходстве.

"Практически то, что мы планировали перевезти, - выполнили. Из-за проблем с подачей вагонов в порт Измаил были некоторые задержки по отправке железорудного сырья, но после нормализации ситуации в конце месяца мы все погрузили и отправили по назначению", - сказал и.о. начальника службы эксплуатации флота Сергей Бакало.

Между иностранными портами флот УДП осуществлял перевозки зерна из Венгрии, Сербии и Болгарии.

В компании отметили, что рассредоточение по портам загрузки было выгодным и для пароходства и для фрахтователей.

Как сообщалось, речной флот Украинского Дунайского пароходства за август 2019 года перевез 220 тыс. т грузов, что на 10% превышает запланированные объемы.

С 1 октября согласно решению диспетчерского совещания в Украинском Дунайском пароходстве, объявлено о закрытии навигации на всем протяжении Дуная до улучшения навигационной обстановки.

Напомним, что в 2018 году в августе из-за обмеления Дуная закрывалась навигация между венгерским портом Мохач и немецким Регенсбургом. Из-за этого убытки только Будапештского порта достигли 300 тысяч евро. Также летом 2018 года в связи с критическим обмелением Дуная на австрийском, словацком и венгерском участках, пассажирский флот УДП работал по измененной схеме.



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