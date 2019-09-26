Политзаключенного Асанова поместили в спецблок СИЗО

16:40 10.10.2019   Крым

Крымского татарина Марлена Асанова, фигуранта «дела о так называемом терроризме», которого недавно этапировали из оккупированного Крыма на территорию РФ, поместили в спецблок СИЗО.

Об этом рассказал адвокат политзаключенного Эмиль Курбединов, передает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

«Навестил Марлена Асанова в СИЗО-1, куда он был этапирован недавно из Крыма. Чувствует себя нормально, насколько это возможно в условиях СИЗО. <…> Ему оказана стоматологическая медицинская помощь. Бороду, которую Марлен Асанов носит по религиозным убеждениям, после дискуссий разрешили не сбривать, хотя в начале пребывания были конфликты с администрацией СИЗО. Сейчас находится в спецблоке», — сообщил Курбединов.

По словам адвоката, крымский татарин просил передать слова благодарности всем, кто сейчас поддерживает его семью.

Ранее ATR.ua сообщал, что крымские татары Сервер Зекирьяев и Мемет Белялов, фигуранты «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа), поступили в СИЗО №1 Ростова-на-Дону в РФ. Как известно, в конце октября у всех восьмерых фигурантов запланировано первое судебное заседание по существу.

Напомним, восьмерых фигурантов «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) российские силовики 12 сентября этапировали из Крыма на территорию РФ.

Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Марлена Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время обысков 21 мая в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «бахчисарайское дело Хизб ут-Тахрир».



Ще на цю тему:

09:30 10.10.2019
Чубаров: Нова влада не поспішає з розглядом законопроєктів щодо Криму
13:01 09.10.2019
Слідчі дії у червоногвардійській «справі Хізб ут-Тахрір» завершилися – адвокат
09:30 09.10.2019
Суд в окупованому Криму залишив під арештом 3 фігурантів «справим Хізб ут-Тахрір»
16:15 08.10.2019
Фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Абільтарова етапували у Ставропольський край
13:00 08.10.2019
Політв’язню Гафарову не передають медикаменти у СІЗО — адвокат
09:15 08.10.2019
На виїзді з Криму російські окупанти затримали правозахисника Абдурешита Джеппарова
08:00 08.10.2019
Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" доставили в СІЗО Ростова-на-Дону
16:30 07.10.2019
Чи віддасть Росія Україні кримських татар, яких вважає "терористами"?
15:30 07.10.2019
У Криму "суд" закрив справу проти імама Кантемірова
13:01 07.10.2019
Суд приостановил рассмотрение дела Бекирова
15:01 04.10.2019
Едему Бекірову зробили ще одну операцію
12:01 04.10.2019
Денісова звернулася до Москалькової щодо здоров'я двох ув'язнених українців
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
15:20 10.10.2019
Грузия: «Консорциум развития Анаклия» на грани закрытия
11:00 10.10.2019
Грузинская авиакомпания подает в суд на министерство транспорта России
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 10.10.2019
Российские военные получили универсальный комплекс управления системами С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф"
20:30 10.10.2019
Акции крупнейшего девелопера жилья в РФ обвалились
20:20 10.10.2019
Европарламент призвал исполнительные органы ЕС противодействовать российской пропаганде
18:40 10.10.2019
ЮВО: На Кубани авиация совершила полеты в сложных метеорологических условиях
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
18:00 10.10.2019
ВМС Румынии и Украины ведут переговоры о военном сотрудничестве / Фото
10:45 10.10.2019
Румыния выделяет 12 миллиардов леев на адаптацию к стандартам НАТО военной базы
18:41 09.10.2019
Румыния вложит почти 3 млрд евро в реконструкцию авиабазы на Черном море
Всі новини країни
Турция Турция
20:50 10.10.2019
У Туреччині кажуть, що в наступі в Сирії вже вбито 109 бойовиків
17:30 10.10.2019
Фінляндія заморожує експорт зброї в Туреччину через Сирію
10:15 10.10.2019
Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію
10:00 10.10.2019
Столтенберг обговорить з Ердоганом операцію Туреччини у Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 10.10.2019
ПТРК та ЗРК: універсальна керована ракета Р-10 від КБ «Луч» / Фото
21:00 10.10.2019
«Нібулон» здійснив перше завантаження судна Nibulon Maх / Фото
20:40 10.10.2019
Прокуратура розслідує викрадення проукраїнського активіста у Криму
20:10 10.10.2019
«Крымские морские порты» планируют углубить дно Керченского подходного канала
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд