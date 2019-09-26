Крымского татарина Марлена Асанова, фигуранта «дела о так называемом терроризме», которого недавно этапировали из оккупированного Крыма на территорию РФ, поместили в спецблок СИЗО.

Об этом рассказал адвокат политзаключенного Эмиль Курбединов, передает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

«Навестил Марлена Асанова в СИЗО-1, куда он был этапирован недавно из Крыма. Чувствует себя нормально, насколько это возможно в условиях СИЗО. <…> Ему оказана стоматологическая медицинская помощь. Бороду, которую Марлен Асанов носит по религиозным убеждениям, после дискуссий разрешили не сбривать, хотя в начале пребывания были конфликты с администрацией СИЗО. Сейчас находится в спецблоке», — сообщил Курбединов.

По словам адвоката, крымский татарин просил передать слова благодарности всем, кто сейчас поддерживает его семью.

Ранее ATR.ua сообщал, что крымские татары Сервер Зекирьяев и Мемет Белялов, фигуранты «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа), поступили в СИЗО №1 Ростова-на-Дону в РФ. Как известно, в конце октября у всех восьмерых фигурантов запланировано первое судебное заседание по существу.

Напомним, восьмерых фигурантов «дела о так называемом терроризме» (вторая бахчисарайская группа) российские силовики 12 сентября этапировали из Крыма на территорию РФ.

Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Марлена Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время обысков 21 мая в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «бахчисарайское дело Хизб ут-Тахрир».