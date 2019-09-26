Задержанный российскими силовики в оккупированном Крыму проукраинский активист Олег Приходько не признает вину в якобы подготовке подрыва здания «администрации» города Саки.

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

Ранее в «УФСБ» Крыма заявили, что Приходько якобы планировал подорвать административное здание в своем городе, а также что при обыске в его доме было обнаружено взрывное устройство.

Приходько утверждает, что взрывчатку ему подкинули при обыске, а «уголовное дело» против него является политически мотивированным и связано с его гражданской позицией.

По информации «Крымской солидарности», Приходько с момента задержания — вечера 9 октября — ничего не ел, сегодня адвокату не позволили передать ему еду.

Накануне стало известно, что «Киевский районный суд» 10 октября изберет Приходько меру пресечения. Заседание запланировано на 17.00 часов.

Напомним, ранее стало известно, что проукраинскому активисту Олегу Приходько вменяют две статьи УК РФ — ст. 205 («Террористически акт») и ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»).

Как сообщал ATR.ua, вечером 9 октября оккупационные силовики похитили из своего дома проукраинского активиста Олега Приходько. Утром 10 октября российские силовики провели у него обыск, в результате была задержана и его супруга Любовь Приходько. По словам адвоката Назима Шейхмамбетова, Любовь Приходько проходит по «делу» в качестве свидетеля. После допроса в Симферополе женщину отпустили.

Жителя села Орехово в Крыму — проукраинского активиста Олега Приходько — несколько раз вызывали в оккупационную «прокуратуру» в Саках. Кроме того, известно, что в феврале силовики на полуострове провели обыск в его доме, во время которого изъяли у Приходько украинскую символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска украинца отвезли на допрос в ФСБ, где расспрашивали о его деятельности и связях на материковой части Украины. Летом 2016 года силовики несколько раз задерживали активиста якобы за украинские номерные знаки на его автомобиле.