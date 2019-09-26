Задержанный ФСБ в оккупированном Крыму Приходько заявил, что ему подкинули взрывчатку при обыске

16:20 10.10.2019   Крым

Задержанный российскими силовики в оккупированном Крыму проукраинский активист Олег Приходько не признает вину в якобы подготовке подрыва здания «администрации» города Саки.

Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность». 

Ранее в «УФСБ» Крыма заявили, что Приходько якобы планировал подорвать административное здание в своем городе, а также что при обыске в его доме было обнаружено взрывное устройство.

Приходько утверждает, что взрывчатку ему подкинули при обыске, а «уголовное дело» против него является политически мотивированным и связано с его гражданской позицией.

По информации «Крымской солидарности», Приходько с момента задержания — вечера 9 октября — ничего не ел, сегодня адвокату не позволили передать ему еду.

Накануне стало известно, что «Киевский районный суд» 10 октября изберет Приходько меру пресечения. Заседание запланировано на 17.00 часов.

Напомним, ранее стало известно, что проукраинскому активисту Олегу Приходько вменяют две статьи УК РФ — ст. 205 («Террористически акт») и ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»).

Как сообщал ATR.ua, вечером 9 октября оккупационные силовики похитили из своего дома проукраинского активиста Олега Приходько. Утром 10 октября российские силовики провели у него обыск, в результате была задержана и его супруга Любовь Приходько. По словам адвоката Назима Шейхмамбетова, Любовь Приходько проходит по «делу» в качестве свидетеля. После допроса в Симферополе женщину отпустили.

Жителя села Орехово в Крыму — проукраинского активиста Олега Приходько — несколько раз вызывали в оккупационную «прокуратуру» в Саках. Кроме того, известно, что в феврале силовики на полуострове провели обыск в его доме, во время которого изъяли у Приходько украинскую символику, красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска украинца отвезли на допрос в ФСБ, где расспрашивали о его деятельности и связях на материковой части Украины. Летом 2016 года силовики несколько раз задерживали активиста якобы за украинские номерные знаки на его автомобиле.



Ще на цю тему:

16:30 10.10.2019
В России появилась идея создать фонд развития оккупированного Крыма
14:20 10.10.2019
Затриманого в Криму активіста Приходька ФСБ обвинувачує в нібито підготовці теракту – адвокат
13:20 10.10.2019
Жители Севастополя судятся с оккупационными властям из-за застройки бухты Омега
15:21 09.10.2019
Прокуратура направила в суд обвинувальний акт щодо учасника "самооборони Криму"
12:41 09.10.2019
Недвижимость керченских морских портов оформил "Госкомрегистр"
21:20 08.10.2019
Оккупационное правительство Севастополя обеспокоились продажей "Городского автозаправочного комплекса"
15:30 08.10.2019
Пансионат Коломойского в оккупированном Крыму достался советнику Аксенова
20:00 07.10.2019
Оккупанты в Крыму готовы уничтожить 32 га краснокнижных деревьев
14:30 07.10.2019
«Нечем дышать»: крымчане требуют закрыть нефтебазу и грозят перекрыть трассу «Таврида»
09:45 07.10.2019
У "парламенті" Криму заявляють про курортний бум — туристів зі 159 країн
14:01 04.10.2019
Роспотребнадзор не зафиксировал серьезных превышений норм в пробах воздуха на заводе «Титан»
15:01 03.10.2019
Херсонський суд відпустив на свободу пособника окупації Криму Росією
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 10.10.2019
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
14:40 10.10.2019
Азербайджанська компанія готується купити "Vodafone Україна" — ЗМІ
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
19:20 10.10.2019
ЮВО: В Армении завершились совместные российско-армянские учения
14:00 10.10.2019
Советником президента Армении назначен гражданин России
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:20 10.10.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии поражали цели
15:40 10.10.2019
Россия поставит Абхазии современные виды вооружения
15:20 10.10.2019
Грузия: «Консорциум развития Анаклия» на грани закрытия
11:00 10.10.2019
Грузинская авиакомпания подает в суд на министерство транспорта России
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:00 10.10.2019
Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 10.10.2019
Российские военные получили универсальный комплекс управления системами С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф"
20:30 10.10.2019
Акции крупнейшего девелопера жилья в РФ обвалились
20:20 10.10.2019
Европарламент призвал исполнительные органы ЕС противодействовать российской пропаганде
18:40 10.10.2019
ЮВО: На Кубани авиация совершила полеты в сложных метеорологических условиях
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:20 10.10.2019
Парламент Румунії оголосив недовіру уряду
18:00 10.10.2019
ВМС Румынии и Украины ведут переговоры о военном сотрудничестве / Фото
10:45 10.10.2019
Румыния выделяет 12 миллиардов леев на адаптацию к стандартам НАТО военной базы
18:41 09.10.2019
Румыния вложит почти 3 млрд евро в реконструкцию авиабазы на Черном море
Всі новини країни
Турция Турция
20:50 10.10.2019
У Туреччині кажуть, що в наступі в Сирії вже вбито 109 бойовиків
17:30 10.10.2019
Фінляндія заморожує експорт зброї в Туреччину через Сирію
10:15 10.10.2019
Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію
10:00 10.10.2019
Столтенберг обговорить з Ердоганом операцію Туреччини у Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
21:20 10.10.2019
ПТРК та ЗРК: універсальна керована ракета Р-10 від КБ «Луч» / Фото
21:00 10.10.2019
«Нібулон» здійснив перше завантаження судна Nibulon Maх / Фото
20:40 10.10.2019
Прокуратура розслідує викрадення проукраїнського активіста у Криму
20:10 10.10.2019
«Крымские морские порты» планируют углубить дно Керченского подходного канала
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд