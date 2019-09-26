У МЗС Росії відреагували на заяву Зеленського про Крим

17:15 10.10.2019   Крым

Намір президента України Володимира Зеленського використовувати майданчик “нормандського формату” для обговорення ситуації навколо Криму “нереалістичний”. 

Про це заявив російському агентству ТАСС в четвер, 10 жовтня, заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, пише УНН.

“Нормандський формат” був створений для вирішення конфлікту на південному сході України. Для якихось інших речей він не призначений. Бажання президента України трохи не відповідають тим реаліям, які склалися за останні п’ять років, що минули з моменту створення формату“, — сказав він.

Руденко також додав, що Росія не буде обговорювати тему Криму ні на яких майданчиках, це питання закрите.

“Тему Криму ми обговорювати ніде не будемо: ні в нормандському форматі, ні на будь-яких інших майданчиках. Це питання для нас закрите назавжди”, — підкреслив високопоставлений дипломат.



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