Президент України Володимир Зеленський констатує, що на міжнародному рівні тема деокупації Криму обговорюється з міжнародним партнерами лише у санкційному форматі. Глава держави розглядає можливість винесення розгляду питання Криму у Нормандському форматі.

Про це Зеленський заявив журналістам у ході пресмарафону, який проходить у Kyiv Food Market, повідомляє Центр журналістських розслідувань з писланням ан трансляцію Офісу президента.

«Я неодноразово спілкувався з фахівцями, які були в Мінському процесі з самого початку, і зараз, з МЗС. Я постійно піднімав питання: чому в Мінську не обговорюється питання Криму? Чому в Нормандські форматі не обговорюється Крим? Для мене Нормандський формат – це ще й можливість повернення питання вирішення Криму, просто повернення його хоча б до обговорення. Тому що зараз не існує будь-якого треку, де обговорюється це питання, крім наших західних партнерів – європейців, США, Канади, яким ми дуже вдячні. Питання Криму – воно там є у санкційному форматі. Поки що тільки так», – сказав президент.

Він також наголосив, що не бачить можливості повернути окуповані території Криму і Донбасу військовим шляхом, оскільки українська армія до цього не готова і, крім того, це призведе до значної кількості жертв. Тому єдиний варіант для цього – дипломатичний шлях.

«Як президент я не готовий втрачати наших людей, тому обраний дипломатичний шлях … Якщо ми говоримо про території і про людей – перший пріорітет люди, другий пріорітет – території. Ось і все. Я хочу спробувати завдяки Мінському і Нормандському форматам знайти кроки», – зазначив Зеленський.