В Севастополе комплекс "Дорожный пристав" успешно ищет в потоке машин водителей-должников

20:00 10.10.2019   Крым

Судебными приставами в оккупированном Россией Севастополе арестовано два автомобиля, владельцы которых имели задолженности на общую сумму 60 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по оккупированному Севастополю, пишут Новости Крыма.

В процессе работы аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» сканируются номера автомобилей, движущихся в потоке, и сравнивает их с базой по заданным пользователем данным. Если обнаруживается, что владелец машины имеет задолженность, система сигнализирует об этом.

«На протяжении нескольких часов на дорогах города Севастополя были выявлены должники по различным категориям производств таких, как алименты, налоги и сборы, штрафы за нарушение правил дорожного движения. Всего в этот день было проверено более 50 автомобилистов», — сообщили в пресс-службе.

В ходе мероприятия было составлено два акта об аресте транспортных средств марки Mercedes-Benz Vito и Mazda, где общая сумма задолженности у должников составила более 60 тысяч рублей.

Всем автолюбителям — неплательщикам были вручены извещения о явке на прием к судебным приставам – исполнителям и разъяснены последствия неисполнения требований исполнительных документов в срок для добровольного исполнения.



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