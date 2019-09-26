В Чёрном море продолжается учение тактической группы кораблей Черноморского флота страны-агрессора с выполнением контрольного поиска подводной лодки условного противника.

Два малых противолодочных корабля (МПК) «Касимов» и «Суздалец» отрабатывают действия по поиску и уничтожению субмарины условного противника, пишет пресс-служба Минобороны России.

Одновременно с противолодочниками постановку учебных мин в районах вытеснения подводной лодки осуществляют морские тральщики (МТЩ) «Турбинист» и «Железняков».

В ходе учения разнородные тактические группы надводных кораблей отработают взаимодействие при обнаружении и уничтожении подводной лодки условного противника, а экипаж подводной лодки осуществит уклонение от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей.

Роль субмарины условного противника выполняет подводная лодка «Колпино».

Ранее корабли принимали участие в закрытии района при выполнении экипажем подводной лодкой ЧФ «Колпино» стрельб ракетами «Калибр» из подводного положения.

Всего в учении в Черном море задействовано более 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что подводная лодка «Колпино» Черноморского флота оккупантов училась скрываться от преследования противолодочных кораблей.