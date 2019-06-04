В Баку пройдет саммит Тюркского совета

19:30 10.10.2019   Азербайджан

14-15 октября в Баку состоится VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Об этом сообщил и.о. президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, пишет oxu.az.

По его словам, на саммит прибудут более 600 представителей компаний.

"Из Турции подтвердили свое участие 120 делегатов, из Азербайджана - 200, из Узбекистана - 25", - сказал Ю.Абдуллаев.

5 августа руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение об утверждении Плана мероприятий в связи с проведением в Баку VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Согласно распоряжению, для проведения мероприятия была создана Рабочая группа. 

VI Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся 3-4 сентября 2018 года в Чолпон-Ате (Кыргызстан). В работе саммита приняли участие главы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Татарстана, Турции, руководители правительств ряда государств.

Совет Сотрудничества тюркоязыычных государств (Тюркский совет) - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в Нахчыване (Азербайджан).



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