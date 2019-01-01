Молдова: Газопровод в Румынию — энергетическая и национальная безопасность страны
|19:00 10.10.2019
|Молдова
Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев станет полностью функциональным весной 2020 года.
Об этом заявила в Кишиневе министр иностранных дел Румынии Рамона Мэнеску, передает ИА REGNUM.
«Чем раньше станет функциональным этот альтернативный маршрут, тем раньше молдавские власти смогут значительно продвинуться в том, что касается улучшения не только энергетической безопасности, но и национальной безопасности Республики Молдова», — сказал в свою очередь глава МИД Молдовы Нику Попеску.
Два министра посетили строительную площадку, где возводится газопровод и обсудили технические детали этого проекта.
Обязательство по завершению строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев также было включено в Дорожную карту, подписанную в Кишиневе двумя министрами. По словам Мэнеску, это направлено на поддержку «европейского курса» Молдовы и повышение уровня жизни граждан страны.
«Мы провели анализ процесса строительства газопровода, в котором был достигнут значительный прогресс. Мы обсудили строительство ряда мостов, в том числе в Унгенах. Также на повестке дня были вопросы, связанные с отменой тарифов на роуминг», — сказал глава МИД Молдовы Нику Попеску.
Напомним, сейчас Молдова на 100% зависит от российского газа и этой зимой может остаться без топлива из-за разногласий по транзиту между Россией и Украиной.
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