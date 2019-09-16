Засуджених у Криму Бессарабова та Дудку знайшли в московському СІЗО

18:50 10.10.2019   Крым

Засуджені у «справі українських диверсантів» Володимир Дудка та Олексій Бессарабов доставлені в Москву, в СІЗО Матроська тиша.

Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів син Володимира Дудки Ілля Кавернік.

«Вчора тата і Олексія відвідав український консул і повідомив мені. Сьогодні я написав татові листа через (електронний додаток – КР) ФСВП лист, він доставлений, чекатиму від нього відповіді», – розповів він.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через відсутність інформації про місце перебування Володимира Дудки і Олексія Бессарабова.

Напередодні син Дудки Ілля Кавернік повідомив, що ні у рідних, ні у адвокатів немає інформації про місця перебування Володимира дудук і Олексія Бессарабова.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії 15 жовтня розгляне скаргу на вирок у справі фігурантам «справи «українських диверсантів» Олексію Бессарабову і Володимиру Дудці, для чого їх етапують до Москви з сімферопольського СІЗО, де вони перебувають три роки.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в'язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабова – в розмірі 300 тисяч рублів.



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