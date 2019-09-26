ЮВО: На Кубани авиация совершила полеты в сложных метеорологических условиях
|18:40 10.10.2019
|Россия
Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного полка ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, выполнили учебно-тренировочные полеты в прибрежных районах Черного моря в сложных метеорологических условиях.
Упражнения выполнялись как одиночно, так и в составе пар и звеньев, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В условиях метеоминимума (ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и осадков) летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту, ухода от средств поражения условного противника, элементы воздушного боя, а также успешно совершили посадку на условно разрушенную взлетно-посадочную полосу.
Метеоминимум – это минимальные значения высоты нижней границы облаков и горизонтальной видимости, при которых возможно осуществление взлета, посадки и полета по маршруту. Для каждого аэродрома, типа воздушного судна, а также для пилота устанавливаются отдельные метеоминимумы, в зависимости от его профессиональных навыков.
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