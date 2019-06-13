В г. Констанца (Румыния) 8 октября начались штабные переговоры между представителями ВМС ВС Украины и ВМС Румынии.

Переговоры на уровне экспертов между вооруженными силами Украины и Румынии в военно-морской сфере проводятся с целью определения приоритетных направлений двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины, передает Черноморская безопасность.

Украинскую сторону на переговорах представляет делегация ВМСУ ВС Украины под руководством первого замкомандующего ВМС ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы.

«Необходимость такого визита заключается в реализации общих задач, направленных на противостояние современным вызовам безопасности в Черноморском регионе, а также дальнейшего поддержания и развития военного сотрудничества между военно-морскими силами двух стран», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия запланированы двухсторонние встречи в стиле брифингов, консультаций и штабных переговоров. Украинская делегация посетит академию ВМС Румынии, центр водолазной подготовки ВМС Румынии, музей ВМС Румынии и румынский парусник «MIRCEA», на котором проходят корабельную практику курсанты Института ВМС НУ «Одесская Морская академия».

Отметим, что Украина и Румыния сотрудничают во время международных военных учений «Си Бриз», «Посейдон», «Платинум Игл», двусторонних учений «Риверайн», в ходе которых отрабатывают совместимость в составе корабельно-катерных групп.

Фото: пресс-центр командования ВМС ВС Украины