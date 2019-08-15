Фінляндія зупинила видачу нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини після того, як Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Yle.

"Міністр оборони (Фінляндії — ред.) Антті Кайкконен заявив, що Фінляндія поки не видає нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Антті Рінне, Фінляндія стурбована наслідками дій Туреччини для гуманітарної ситуації в Сирії, і він вважає, що військові дії можуть призвести до появи нових біженців, які прагнуть покинути регіон.

Зазначається, що Туреччина є одним із найбільших імпортерів продукції фінської військової промисловості. Держрада в останній раз видала дозвіл на експорт зброї до Туреччини у вересні.

Як повідомлялося, Туреччина вже почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що мета Анкари — запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії і Туреччини. Турецькі війська планують створити безпечну зону, очищену від курдських повстанців, в якій також розмістяться сирійські біженці.