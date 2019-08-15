Фінляндія заморожує експорт зброї в Туреччину через Сирію

17:30 10.10.2019   Турция

Фінляндія зупинила видачу нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини після того, як Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Yle.

"Міністр оборони (Фінляндії — ред.) Антті Кайкконен заявив, що Фінляндія поки не видає нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра Антті Рінне, Фінляндія стурбована наслідками дій Туреччини для гуманітарної ситуації в Сирії, і він вважає, що військові дії можуть призвести до появи нових біженців, які прагнуть покинути регіон.

Зазначається, що Туреччина є одним із найбільших імпортерів продукції фінської військової промисловості. Держрада в останній раз видала дозвіл на експорт зброї до Туреччини у вересні.

Як повідомлялося, Туреччина вже почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що мета Анкари — запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії і Туреччини. Турецькі війська планують створити безпечну зону, очищену від курдських повстанців, в якій також розмістяться сирійські біженці.



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