Фінляндія заморожує експорт зброї в Туреччину через Сирію
|17:30 10.10.2019
|Турция
Фінляндія зупинила видачу нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини після того, як Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Yle.
"Міністр оборони (Фінляндії — ред.) Антті Кайкконен заявив, що Фінляндія поки не видає нових ліцензій на експорт зброї до Туреччини", - йдеться в повідомленні.
За словами прем'єр-міністра Антті Рінне, Фінляндія стурбована наслідками дій Туреччини для гуманітарної ситуації в Сирії, і він вважає, що військові дії можуть призвести до появи нових біженців, які прагнуть покинути регіон.
Зазначається, що Туреччина є одним із найбільших імпортерів продукції фінської військової промисловості. Держрада в останній раз видала дозвіл на експорт зброї до Туреччини у вересні.
Як повідомлялося, Туреччина вже почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що мета Анкари — запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії і Туреччини. Турецькі війська планують створити безпечну зону, очищену від курдських повстанців, в якій також розмістяться сирійські біженці.
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