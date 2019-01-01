Многопрофильный перевалочный комплекс зерновых культур и генеральных грузов (штучных грузов и товаров, которые перевозятся в упаковке) «Зерновой терминал в морском порту Азов» за 2,6 млрд рублей планируется построить в Ростовской области.

Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона, пишет finanz.ru.

Соответствующее трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области, ПАО Сбербанк России и ООО «Азовский морской терминал» было подписано в Москве на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2019». «Стороны займутся реализацией инвестиционного проекта по строительству зернового терминала в морском порту Азов», - говорится в сообщении.

«Суть проекта в создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов «Зерновой терминал в морском порту Азов» пропускной способностью от 1,5 млн тонн в год с возможным увеличением до 2 млн тонн в год», - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

По данным пресс-службы, выйти на проектную мощность нового объекта планируется в 2024 году. Планируемый объем инвестиций в строительство терминала составит около 2,6 млрд рублей. Строительство нового терминала позволит создать около 150 новых рабочих мест.

«В рамках реализации проекта мы планируем увеличить глубину причалов до четырех-пяти метров, что позволит заходить в порт не только речным, но и морским судам, - цитирует пресс-служба генерального директора ООО «Азовский морской терминал» Юрия Курилова. Проектом предусмотрены прием и обработка судов вместительностью до 5 тысяч тонн». Основная цель строительства объекта - перевалка зерновых культур и генеральных грузов с автомобильного транспорта на морской.

В феврале агрохолдинг «Степь» и правительство Ростовской области подписали соглашение о строительстве в Азове зернового терминала стоимостью около 1,1 млрд рублей.