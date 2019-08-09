В реконструкцию ялтинского санатория оккупанты обещают инвестировать 1 млрд рублей
|16:50 10.10.2019
|Крым
Проект реконструкции санатория «Жемчужина», расположенного в поселке Гаспра под Ялтой, представят на международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве.
Как сообщили Крыминформу представители заказчика работ – компании «Управляющая компания инфраструктурных проектов», проект уже вошел в перечень самых масштабных и новаторских архитектурных решений оккупированного Крыма.
«Проект реконструкции санатория «Жемчужина» выполнен с учетом сложности местного рельефа и горных пород. Он был высоко оценен экспертами отрасли и учитывает все требования действующего законодательства. Поэтому справедливо будет представлен на престижнейшей архитектурной выставке в Москве», – отметили представители заказчика.
Первая очередь реконструкции предполагает полное обновление ряда зданий на территории здравницы и общественных пространств возле замка «Ласточкино гнездо». Проектировщики максимально сохранили зеленые насаждения санатория «Жемчужина», так как он частично находится на территории парка-памятника «Мыс Ай-Тодор».
Общая площадь реконструкции санатория – 17 гектаров. В целом затраты на работы оцениваются в сумму более миллиарда рублей.
Проект будет представлен на стенде Республики Крым в рамках международного фестиваля «Зодчество» в Москве 17-19 октября.
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