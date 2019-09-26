Российские чиновники задумались над созданием Фонда развития Крымского полуострова.

Об этом со ссылкой на несколько источников сообщил «Интерфакс», передает Крыминформ.

Подготовкой проекта доклада в правительство по этому вопросу занимается минэкономразвития РФ, уточняет агентство.

В Минфине РФ сообщили, что создание фонда рассматривается пока на уровне идеи. «Эта инициатива сейчас на рассмотрении у заинтересованных федеральных органов исполнительной власти», – отметил в комментарии агентству представитель минфина России.

Создание такого фонда действительно обсуждается, но окончательных решений нет, сказал еще один источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией. По его словам, не решен вопрос и с финансированием: предполагается, что это будут бюджетные средства, но согласованной позиции о том, какая сумма может быть выделена, нет.

В то же время, в крымском министерстве финансов посчитали преждевременными комментарии относительно создания такого фонда.