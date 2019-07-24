«Утечка мозгов» из России превысила 10 миллионов человек

17:00 10.10.2019   Россия

Страны бывшего СССР, включая Россию, а также государства «советского блока» в Восточной Европе продолжают терять рабочую силу и кадры из-за эмиграции, констатирует Всемирный банк в докладе «Миграция и утечка мозгов в Европе и Центральной Азии».

На 2017 год, по данным банка, 10,6 миллиона граждан РФ покинули страну для работы за рубежом. Это больше числа уехавших из Украины, Белоруссии и Молдовы вместе взятых, пишет finanz.ru.

По абсолютной численности эмигрантов Россия прочно держит лидерство среди 24 государств, которые ВБ относит к региону «Европа и Центральная Азия».

В относительном выражении потери составляют 7,4% населения (144 млн человек). Если же исключить из расчетов пенсионеров (35 млн человек), то страна лишилась 9,7% от текущей численности граждан трудоспособного возраста (рабочей силы) и детей.

Относительные показатели России значительно лучше, чем у других стран Восточной Европы, следует из данных ВБ: так, из Молдовы эмигрировали 24% граждан, из Хорватии - 21,9% граждан, из Литвы - 20,9%, из Румынии - 18,2%.

Общий баланс миграционных потоков для РФ и вовсе положительный: число приехавших (8% населения) на миллион человек превышает число выбывших.

Однако между эмигрантами и иммигрантами есть существенная разница: в Россию приезжают в основном низко квалифицированные рабочие из центральноазиатских республик. Среди них только 13-17% имеют высшее образование, отмечают эксперты РАНХиГС.

Из России же, напротив, идет «интеллектуальная миграция»: высшее образование имеют 70% уезжающих, что значительно выше среднего уровня в стране.
Опроc Boston Consulting Group, в котором участвовали 24 тысячи респондентов, показал, что хотят работать за рубежом 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов. К ним готовы присоединиться 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей.

Почти две трети потенциальных эмигрантов (65%) - это «цифровые таланты»: специалисты по искусственному интеллекту, скрам-мастера, дизайнеры пользовательского интерфейса и т.д.

57% из них - это молодые люди в возрасте до 30 лет. В среде студентов (до 21 года) доля еще выше и достигает 59%.

Среди развитых стран российские специалисты в массе предпочитают Германию: туда уезжает 11,84% эмигрантов. Еще 7,25% покидают РФ в направлении Израиля, 2,07% едут в Швейцарию.

Если оценивать «утечку мозгов» по статистике принимающих стран, то ежегодно Россию покидают 100 тысяч человек, подсчитали в РАНХиГС. Это почти в 7 раз больше официальной цифры от Росстата (15,5 тысячи человек).

У теряющих население стран возникает соблазн директивно поставить заслон на пути эмигрантов, но, как показывает практика, с экономической точки зрения такой подход неэффективен, отмечают эксперты Всемирного банка: «Высококвалифицированные работники не всегда продуктивны в странах с низким доходом. В значительной части их продуктивность на высокооплачиваемых рынках определяет трудовая среда и других превходящие факторы. К тому же, ограничение миграции снизит желание людей накапливать человеческий капитал».

В России, впрочем, этого желания и так не много: разница в оплате труда водителя и врача в России составляет всего лишь 20%, тогда как в Германии - 174%, в США - 261%, в Бразилии - 172%.



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