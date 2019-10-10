С 1 октября, согласно решению диспетчерского совещания в Украинском Дунайском пароходстве, объявлено о закрытии навигации на всем протяжении Дуная до улучшения навигационной обстановки.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на газету УДП Дунаец.

Навигация закрыта в связи с резким падением уровней воды на верхнем, среднем и нижнем участках реки Дунай и в соответствии со ст. 14 "Соглашения об общих условиях перевозки грузов в международном сообщении по реке Дунай".

Как сообщила служба эксплуатации флота УДП, отходы судов из порта Измаил осуществляются со сниженной до 1,9 метра осадкой, с учетом проходных глубин в районе болгарских перекатов.

Флот, ушедший из базового порта до закрытия навигации, перед перекатами производит распаузку, после чего суда следуют по назначению.

"Было принято решение закрыть навигацию на всем протяжении Дуная от Регенсбурга до Измаила с 1 октября. Сейчас на болгарском участке в районе Луты скопилось много флота - не только УДП, но и других судовладельцев. Из-за лимитирующих глубин мы вынуждены прибегнуть к паузкам и проводкам судов. Сегодня на линии работает 21 караван. До конца текущей недели к ним присоединятся еще три каравана. С целью увеличения доходности рейса планируем загрузить их на максимально возможную осадку", - прокомментировал ситуацию и.о. начальника службы эксплуатации флота УДП Сергей Бакало.

По его словам, план грузоперевозок на октябрь определен в пределах 200 тыс. т. "Его выполнение напрямую зависит от уровней воды и подхода тоннажа после его выгрузки в порту Констанца. В связи с непогодой наши баржи там не выгружались, надеемся, на этой неделе ситуация изменится. Конечно, закрытие навигации отрицательно сказывается на экономической эффективности грузоперевозок. Увеличиваются длительность рейсов и расход топлива на осуществление проводок, тоннаж грузится не на полную осадку, что приводит к уменьшению доходов предприятия", - добавил Бакало.

Напомним, что в 2018 году в августе из-за обмеления Дуная закрывалась навигация между венгерским портом Мохач и немецким Регенсбургом. Из-за этого убытки только Будапештского порта достигли 300 тысяч евро. Также летом 2018 года в связи с критическим обмелением Дуная на австрийском, словацком и венгерском участках, пассажирский флот УДП работал по измененной схеме.