«Консорциум развития Анаклия», созданный для развития проекта строительства в Грузии глубоководного порта на Черном море, может быть закрыт уже в ноябре.

Об этом сообщает ГрузияOnline со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

На создание консорциума были потрачены сотни миллионов лари, в том числе и из государственного бюджета, однако организации пока так и не удалось привлечь средства для осуществления «проекта века». К этому времени, за выкуп земель для железной дороги Анаклия государство потратило около 60 миллионов лари (более 20 миллионов долларов).

По данным телекомпании, сотрудников консорциума уже проинформировали о перспективе прекращения работы. На состоявшемся недавно совещании им пообещали выплатить компенсации. Офис консорциума расположен в Тбилиси, на улице Марджанишвили №6. Часть сотрудников там уже не работает.

Информацию о совещании в консорциуме не отрицает и исполнительный директор компании Леван Ахвледиани. Однако он утверждает, что высказывания менеджмента часть сотрудников могла неправильно понять.

«Мы не завершаем работу, мы продолжаем работу, мы продолжаем выполнять обязательства согласно соглашению, и ни офис, ни компания не закрываются. Что касается сотрудников, то вчера был разговор с ними в связи с планами на будущее, и может быть, какой-то сотрудник воспринял это как завершение. Мы это не подтверждаем», — заявил Ахвледиани.

Что касается сокращения сотрудников, то по словам Ахвледиани, все решится после 15 октября. В этот день консорциум должен представить соглашение с банками о выделении средств.

То, что в работе консорциума появились перебои, подтверждают и члены общественного движения «Лело», и партнеры Мамуки Хазарадзе – основателя «Ти-би-си банка» и бывшего члена правления консорциума.

«К сожалению, этот процесс, видимо, зашел в тупик и это заслуга однозначно власти Грузии, которая сделала все для того, чтобы этот важнейший проект для Грузии, для грузинского государства, оказался перед абсолютно непонятной реальностью», — заявила член партии «Новые правые» Пикрия Чихрадзе.

Сам Хазарадзе, который в августе покинул консорциум, но остается одним из владельцев доли организации, не подтверждает закрытие компании.

«Мы ждем 15 числа, работа идет в обычном режиме, все работают, все в офисе, можете пойти и посмотреть», — заявил Хазарадзе.

Проект строительства первого глубоководного порта в Анаклия начался в декабре 2017 года. Для осуществления «проекта века», как его называло правительство Грузии, был создан «Консорциум развития Анаклия», основанный компанией TBC Holding (42%) и американской Conti International (42%). Остальные 16% распределены между входящими в консорциум SSA Marine (США), British Wondernet Expres (Центральная Азия) и G-Star Ltd. (Болгария).

15 августа Conti Group International объявила о выходе из проекта. По данным грузинских СМИ, такое решение американская компания приняла из-за того, что между правительством Грузии и банками-инвесторами проекта до сих пор не было достигнуто соглашение, несмотря на риторику представителей властей, согласно которой, они поддерживают консорциум.

В Минрегионразвития сразу же заявили, что осуществление проекта невозможно без опытного и финансово сильного инвестора, каким являлась «Conti Group». В ведомстве отметили, что именно участие американского холдинга обеспечило «Консорциуму развития Анаклия» победу в тендере на строительство глубоководного порта.

Правительство Грузии потребовало от консорциума в кратчайшие сроки представить план по замене американской «Conti Group» другим опытным западным инвестором.

Кроме того, был определен новый дедлайн — 15 октября 2019 года, консорциум должен представить окончательные условия кредитного соглашения с банками, а также контракты, достигнутые с инвесторами.

Между тем основатель «Ти-би-си банка» Мамука Хазарадзе Хазарадзе, который покинул «Ти-би-си холдинг» и собирается создать политическую партию, недавно заявил в интервью оппозиционной телекомпании «Мтавари», что консорциум подыскал несколько инвесторов для порта Анаклия, однако правительство заблокировало их.