Самолет Военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге.

Пострадавших нет, сообщили в четверг, 10 октября, в пресс-службе Центрального военного округа, передает Интерфакс.



"По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси", - сообщили в пресс-службе.



По словам военных, инцидент произошел в четверг в 9:12 МСК при выполнении планового полета из Челябинской области. Самолет благополучно совершил аварийную посадку, заявили в ЦВО. "Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа", - сказали в пресс-службе округа.



Ранее источник сказал "Интерфаксу", что на борту Ан-12 находилось до 20 человек. "По предварительным данным, из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси и самолет "сел на брюхо" на запененную полосу", - сказал источник.



В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что из-за нештатной посадки воздушного судна "Кольцово" временно не принимает и не отправляет самолеты.



Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач. Экипаж - 6 человек, дальность полета 3600 километров, масса - 61 тонна.