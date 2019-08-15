Самолет Военно-транспортной авиации России совершил аварийную посадку

15:00 10.10.2019   Россия

Самолет Военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге.

Пострадавших нет, сообщили в четверг, 10 октября, в пресс-службе Центрального военного округа, передает Интерфакс.
       
"По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал невыход шасси", - сообщили в пресс-службе.
       
По словам военных, инцидент произошел в четверг в 9:12 МСК при выполнении планового полета из Челябинской области. Самолет благополучно совершил аварийную посадку, заявили в ЦВО. "Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа", - сказали в пресс-службе округа.
       
Ранее источник сказал "Интерфаксу", что на борту Ан-12 находилось до 20 человек. "По предварительным данным, из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси и самолет "сел на брюхо" на запененную полосу", - сказал источник.
       
В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что из-за нештатной посадки воздушного судна "Кольцово" временно не принимает и не отправляет самолеты.
       
Ан-12 предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач. Экипаж - 6 человек, дальность полета 3600 километров, масса - 61 тонна.



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