Затриманого в окупованому Криму українського активіста Олега Приходька ФСБ звинувачує в нібито підготовці теракту і виготовленні вибухових пристроїв. Його дружину затримали як свідка.

Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на кримського адвоката Назіма Шейхмамбетова, пише Центр журналістських розслідувань.

«Олегу Приходьку закидають відразу дві статті КК РФ – ст. 205 (Терористичний акт) і ст.223.1. (Незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв). Дружина Олега Приходька – Любов Приходько затримана у даній справі як свідок», – йдеться в повідомленні.

За інформацією активістів, 9 жовтня російські силовики забрали Приходька з власного домоволодіння. 10 жовтня в його будинку був проведений обшук, після чого була також затримана його дружина – Любов Приходько.

За словами адвоката Шейхмамбетова, на даний момент обох в різних автозаках везуть в «Управління ФСБ Криму», куди він прямує для надання кваліфікованої юридичної допомоги.

«Ніхто з рідних не може зараз прокоментувати причини затримання. За словами дочки, її батька відвезли ще вчора, а мати сьогодні вранці. У будинку проводилися слідчі заходи. Все це зараз належить з’ясувати. Для цього прямую в УФСБ», – повідомив адвокат.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook юрист Ленура Єнгулатова, Приходько дзвонив їй 9 жовтня, щоб отримати юридичну консультацію.

«Після особистої бесіди ми домовилися зустрітися з Олегом Приходьком 10.10.2019 з документами в Сімферополі. Після телефонної розмови через кілька годин Олега вивезли до Сімферополя невстановлені особи, представившись представниками правоохоронних органів. Додзвонитися до нього неможливо», – написала вона.

«Вилучили з дому у Олега Приходька кримськотатарський прапор, сувенірні тамгу і патрон, червоно-чорний прапор. Зауважу, Олег не був активістом і не займався політикою. До речі, його вже штрафували за «публічні демонстрації забороненої символіки», коли поліція на черговому допиті виявила в його телефоні (не в соцмережах!) його фото із зображеннями старих юнацьких часів татуювань», – додала Єнгулатова.

Як повідомлялось, 9 жовтня в окупованому Криму співробітники ФСБ затримали в Саках українського активіста Олега Приходька.

Нагадаємо: Олег Приходько відомий своєю проукраїнською позицією, через що його неодноразово викликали на допити в російські силові структур. 8 червня 2016 року в Саках активіста затримали співробітники російської ГИБДД нібито через номерні знаки українського зразка на автомобілі. Після затримання на місце інциденту були викликані співробітники ФСБ.

8 лютого 2019 року в Криму в селі Оріхове Сакського району російські силовики провели обшук в будинку Олега Приходька. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

25 червня 2019 року «Сакський районний суд» визнав Приходько винним в порушенні ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки) і оштрафував на 2 тисячі рублів.

Фото: Крымская солидарность