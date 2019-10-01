Другого за величиною мобільного оператора в Україні — "Водафон Україна" — готується поглинути компанія Bakcell з Азербайджану.

Про це повідомила Liga.tech держуповноважена Антимонопольного комітету Марія Процишен, пише Економічна правда.

Вона підтвердила, що в АМКУ надійшла заявка на концентрацію "ВФ Україна" (Vodafone Ukraine) від компанії Bakcell (Баку).

У компанії Vodafone цю інформацію поки ніяк не коментують.

Раніше повідомлялося, що українським Vodafone зацікавилися інвестори з Азербайджану - була інформація, що до української компанії прицінюється інший гравець з Азербайджану - Azercell. У Azercell пізніше цю інформацію спростовували.

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB.

Наразі у відкритих джерелах немає точних відомостей, хто є основним власником Bakcell.

Мережа Bakcell, що складається з понад 7,5 тис базових станцій, охоплює 93% території (за винятком окупованих територій) і 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн осіб.

Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн ​​абонентів. Чистий прибуток "ВФ Україна" в 2018 році становив 1,8 млрд грн, дохід - 12,8 млрд грн.

Компанія входить до групи МТС (через дві проміжні юрособи - люксембурзьку Allegretto Holding S.a.r.l. і нідерландську Preludium B.V.), в якій мажоритарним акціонером є бізнесмен Володимир Євтушенков.

Бізнес МТС в Україні керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій недавно оцінював в 1,2-1,3 млрд доларів.