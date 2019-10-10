В анексованому Росією Криму затримано проукраїнського активіста з Сак Олега Приходька.

Про це український політик із Євпаторії, колишній народний депутат України Едуард Леонов повідомив "Крим Реалії" з посиланням на сім'ю активіста, пише Українська правда.

Пряма мова Леонова: "Про це повідомила донька Олега Приходька. Сказала, що в середу ввечері увірвалися в дім і забрали у ФСБ батька. Повезли в чому був. Причини невідомі, ніякої нової інформації ні у рідних, ні у мене досі немає".

Офіційних коментарів російських силових і правоохоронних відомств поки немає.

Як повідомлялось, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.

Після обшуку Приходька повезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

Російські силовики не коментували проведення обшуку у Приходька.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Фото з сайту УП.