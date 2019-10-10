У Криму затримали проукраїнського активіста Приходька – рідні / Фото
|12:15 10.10.2019
|Крым
В анексованому Росією Криму затримано проукраїнського активіста з Сак Олега Приходька.
Про це український політик із Євпаторії, колишній народний депутат України Едуард Леонов повідомив "Крим Реалії" з посиланням на сім'ю активіста, пише Українська правда.
Пряма мова Леонова: "Про це повідомила донька Олега Приходька. Сказала, що в середу ввечері увірвалися в дім і забрали у ФСБ батька. Повезли в чому був. Причини невідомі, ніякої нової інформації ні у рідних, ні у мене досі немає".
Офіційних коментарів російських силових і правоохоронних відомств поки немає.
Як повідомлялось, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
Після обшуку Приходька повезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.
Російські силовики не коментували проведення обшуку у Приходька.
У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.
Фото з сайту УП.
Ще на цю тему:
"Формули Штайнмаєра" для Криму не існує — Зеленський
ДБР допитає усіх без винятку моряків у справі про перехід кораблів через Керченську протоку в 2018 році
Чубаров розкритикував висловлювання Сайдіка у питанні Криму
Росія досі не пустила місію ООН в окупований Крим
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів
В центре Севастополя оккупанты сняли историческую брусчатку / Фото
Після етапування невідомо місцеперебування двох фігурантів "справи українських диверсантів"