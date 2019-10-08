Советником президента Армении назначен гражданин России

14:00 10.10.2019   Армения

Гражданин России Георгий Асатрян получил должность главного советника президента Армении Армена Саркисяна. 

Он будет заниматься укреплением связей между российским президентом Владимиром Путиным и лидером Армении, а также активизацией контактов между президентскими администрациями двух стран. 

Выполнять работу он будет вне штата и на общественных началах, сообщают российские СМИ  со ссылкой на источник в дипломатических кругах, пишет ghall.com.  

Собеседники издания уточнили, что решение о назначении Георгия Асатряна было принято после визита Путина в Ереван 1 октября. 

Об Асатряне известно, что он является кандидатом исторических наук, специалистом по Афганистану и контртеррористической деятельности США на Ближнем Востоке. Обучался в РГГУ, Историко-архивном институте, американском университете Beloit College. Ранее он выступал в Международном дискуссионном клубе «Валдай» и «Российском совете по международным делам», публиковался в «Ъ» и ТАСС. Асатрян преподавал на кафедре международной безопасности РГГУ и занимался закрытым консалтингом. В числе его клиентов, как пишет издание, — представители международного бизнеса, правительственные структуры, включая Совет безопасности РФ, а также посольства иностранных государств в Москве.



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