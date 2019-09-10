Минобороны России дополнительно закажет пять средних танкеров / Фото
|13:40 10.10.2019
|Россия
Министерство обороны РФ разместит дополнительный заказ на строительство судов вспомогательного флота.
До 2022 года планируется построить ещё три дноуглубительных судна и пять средних танкеров, пишет sudostroenie.info.
"В гособоронзаказ на следующий год и плановый период до 2022 года дополнительно включено строительство трёх дноуглубительных судов и пяти средних танкеров", – цитирует пресс-служба военного ведомства Сергея Шойгу.
Министр также отметил, что действующая госпрограмма вооружения предусматривает, что до 2027 года в состав ВМФ поступят 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота.
Фото: Невский ССЗ
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