Минобороны России дополнительно закажет пять средних танкеров / Фото

13:40 10.10.2019   Россия

Министерство обороны РФ разместит дополнительный заказ на строительство судов вспомогательного флота. 

До 2022 года планируется построить ещё три дноуглубительных судна и пять средних танкеров, пишет sudostroenie.info.

"В гособоронзаказ на следующий год и плановый период до 2022 года дополнительно включено строительство трёх дноуглубительных судов и пяти средних танкеров", – цитирует пресс-служба военного ведомства Сергея Шойгу.

Министр также отметил, что действующая госпрограмма вооружения предусматривает, что до 2027 года в состав ВМФ поступят 176 морских и рейдовых судов вспомогательного флота.

Фото: Невский ССЗ



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