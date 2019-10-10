Жители Севастополя судятся с оккупационными властям из-за застройки бухты Омега
|13:20 10.10.2019
|Севастополь
Севастопольский горсуд начал рассмотрение административного иска жителей города к российским властям Севастополя против застройки прибрежной территории в бухте Омега.
Иск подали жители расположенных неподалеку от места застройки домов Сергей Дубинский и Андрей Орлов, пишут Новости Крыма.
Авторы иска утверждают, что постановление российского правительства нарушает их права и просят признать его недействительным. Они считают, что документы правительства не учитывают генплан Севастополя 2005 года об историческом наследии, нарушают права граждан о доступе к морю, не содержат результаты общественного обсуждения, угрожают остаткам древнегреческой усадьбы и античной дороги. Кроме этого, как утверждают жители, чиновники убрали из открытого доступа часть документации по застройке.
Представители российской оккупационной власти Севастополя не согласны с доводами жителей. По мнению чиновников, власти пошли на уступки жителям и снизили норму застройки в прибрежном районе бухты Омега – вместо 28-метровых зданий решили строить более низкие. Представители российского оккупационного правительства Севастополя заявили в суде, что не намерены руководствоваться украинскими документами о наличии объектов культурного наследия в бухте Омега.
В результате суд решил привлечь к делу управление охраны объектов культурного наследия Севастополя с целью разобраться в ситуации с остатками археологических объектов на месте предполагаемого строительства.
В марте 2019 года оккупационное правительство Севастополя приняло постановление, в котором 25,2 гектара прибрежных территорий в бухте Омега отдавалось под застройку. В декабре 2018 года на публичных слушаниях жители высказались против застройки прибрежных территорий. В 2000 году спорную территорию утвердили для обслуживания пляжа «Омега». В генплане Севастополя 2005 года эта земля имеет назначение «для кратковременной рекреации (пляжи, скверы, парки)».
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