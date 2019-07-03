В конце октября в Одессу зайдут корабли НАТО
|13:00 10.10.2019
|Одесса
В конце октября в Черное море зайдут корабли НАТО.
Об этом во время брифинга в Северодонецке заявил руководитель Представительства НАТО в Украине Александр Винников, пишет Черноморская безопасность.
По его словам, во время визита Генерального секретаря НАТО в Украину в Черное море войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО.
Корабли Альянса посетят порт Одессы, сообщил Александр Винников.
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