Розвідувальний корабель «Лагуна» отримає вітчизняну станцію розвідки / Фото

12:45 10.10.2019   Украина

Український середній розвідувальний корабель за темою «Лагуна», що будувався у Києві на заводі «Кузня на Рибальському», отримає вітчизняну станцію радіотехнічної розвідки «Мельхіор». 

Розробник –  науково-дослідне підприємство радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація», передає Національний Промисловий Портал з посиланням на свіжий випуск журналу Defense Express.

«Мельхіор» розроблена на основі корабельного багатофункціонального радіолокаційного комплексу «Мінерал», що випускався у різних модифікація на «Квант-Радіолокація» ще з Радянських часів.

Головна відмінність нової системи – робота лише у пасивному режимі радіолокації, тобто, аналізу радіочастотного спектра, що випромінюють кораблі, літальні апарати чи берегові об’єкти. При цьому сама станція РТР лишається непомітною.

Принцип роботи полягає у використанні ефекту суперрефракції – відбиття радіолокаційних хвиль від різних шарів атмосфери. Комплекс складається з антенного посту та двох робочих місць операторів. Більшість процесів автоматизовані та не потребують додаткового втручання операторів.

Корабельна станція радіотехнічної розвідки «Мельхіор» вже пройшла заводські випробування та готується до проходження державних випробувань у складі комплексу готового корабля розвідки «Лагуна».

Короткі тактико-технічні характеристики:

Діапазон часто виявлення: 1МГц – 18 ГГц
Максимальна дальність виявлення: до 450 км
Кількість цілей що відстежується: до 200 одиниць
Вага комплексу: ~ 900 кг (антенний пост та робочі місця операторів)

Раніше повідомляллось про початок транспортування корпусу розвідувального корабля з Києва до Одеси.


Фото: mil.in.ua


Фото: Міноборони України



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