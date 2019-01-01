Україні виділили національну квоту на вилов морського окуня в 2020 році

12:30 10.10.2019   Украина

На 41-й щорічній сесії Організації з рибальства в північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО) Україні на 2020-й рік виділили національну квоту на вилов в Атлантичному океані морського окуня. 

Квота становить 150 тонн, пише ZN,UA.

"В період з 23 по 27 вересня 2019 року відбулося засідання 41-ї щорічної сесії Організації з рибальства у північно-західній частині Атлантичного океану (НАФО). Захід проходив у р. Бордо (Франція). За результатами засідання Україні на 2020 рік виділена національна квота на вилов морського окуня в обсязі 150 тонн", - йдеться в повідомленні Держрибагентства.

Промислові квоти для сторін встановлені по статті "Інші": морський окунь, жовтохвоста камбала, довга камбала, білий хек, скат, кальмар, вилов яких здійснюється "за олімпійським принципом", без поділу на національні квоти.

Крім того, якщо за науковими підрахунками відбуватиметься відновлення запасу креветки в підрайоні 3M НАФО в 2020 році, Україна буде мати 25 днів для здійснення промислу цього виду біоресурсів.

Держрибагентство запросило суб'єктів господарювання долучитися до промислу у водах північно-західної частини Атлантичного океану.

Раніше голова Держрибагентства України повідомив про підписання протоколу про розподіл квот вилову риби в Азовському морі. Повідомлення про це 27 лютого опублікувала на сайті відомства прес-служба Держрибагентства.

На думку відомства, відсутність протоколу спільної українсько-російської Комісії з питань рибальства в Азовському морі могло надати силовим структурам РФ можливість посилити тиск на українських рибалок і забезпечити російську сторону правомірними підставами для затримання риболовних суден України в Азовському морі. Таким чином РФ могла б отримати додатковий важіль для загострення соціальної напруженості у важливому для України регіоні, де рибальство є одним з основних видів діяльності. Також це дало б Російській Федерації підстави стверджувати, що Україна не виконує взятих на себе зобов'язань за міжнародними договорами.



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