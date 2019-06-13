"Транс-Сервис" планирует расширить складские мощности в порту Черноморск

12:00 10.10.2019   Украина

ООО "Транс-Сервис" планирует расширить складские мощности терминала в порту Черноморск.

По данным издания "Думская", компания собирается застроить три земельных участка в тылу причала №12 порта Черноморск, для чего на 44 года арендовала земельные участки общей площадью почти 5 гектаров.

"Их берут с целью расширения складских мощностей терминала и возможности большего накопления груза", - отметили в издании.

Во время презентации проекта, у части членов Совета порта возникли вопросы о целесообразности проекта.

По словам начальника филиала АМПУ Вячеслава Газуна, при разработке проекта не учли инфраструктурные решения, отсутствуют предложения по вопросам развития железнодорожного и автомобильного сообщения, которые и без того нагружены.

"Если появятся новые объекты, работа порта будет затруднена минимум на 20%. На сегодняшний момент, насколько я знаю, мы уже имеем там коллапсирующую ситуацию", - отметил он.

Также некоторые члены Совета высказали обеспокоенность, что строительство помешает работе других стивидоров и ГП "АМПУ", а "Транс-Сервис" не предоставил проекта строительства, а лишь схему будущих емкостей.

Кроме того, в совете порта напомнили, что в 2014 году компания уже взяла в тылу 12-го причала склад с прилегающей к нему площадкой, однако уже через несколько месяцев началась тяжба относительно неуплаты компанией 6,5 млн грн взноса за пользование инфраструктурой порта, которую "Транс-Сервис" выиграл.

Несмотря на замечания и возражения, Совет порта принял проект строительства объектов.



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