"Транс-Сервис" планирует расширить складские мощности в порту Черноморск
|12:00 10.10.2019
|Украина
ООО "Транс-Сервис" планирует расширить складские мощности терминала в порту Черноморск.
По данным издания "Думская", компания собирается застроить три земельных участка в тылу причала №12 порта Черноморск, для чего на 44 года арендовала земельные участки общей площадью почти 5 гектаров.
"Их берут с целью расширения складских мощностей терминала и возможности большего накопления груза", - отметили в издании.
Во время презентации проекта, у части членов Совета порта возникли вопросы о целесообразности проекта.
По словам начальника филиала АМПУ Вячеслава Газуна, при разработке проекта не учли инфраструктурные решения, отсутствуют предложения по вопросам развития железнодорожного и автомобильного сообщения, которые и без того нагружены.
"Если появятся новые объекты, работа порта будет затруднена минимум на 20%. На сегодняшний момент, насколько я знаю, мы уже имеем там коллапсирующую ситуацию", - отметил он.
Также некоторые члены Совета высказали обеспокоенность, что строительство помешает работе других стивидоров и ГП "АМПУ", а "Транс-Сервис" не предоставил проекта строительства, а лишь схему будущих емкостей.
Кроме того, в совете порта напомнили, что в 2014 году компания уже взяла в тылу 12-го причала склад с прилегающей к нему площадкой, однако уже через несколько месяцев началась тяжба относительно неуплаты компанией 6,5 млн грн взноса за пользование инфраструктурой порта, которую "Транс-Сервис" выиграл.
Несмотря на замечания и возражения, Совет порта принял проект строительства объектов.
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