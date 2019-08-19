Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію

10:15 10.10.2019   Турция

Франція, Німеччина і Великобританія засуджують військову операцію Туреччини в Сирії і мають намір скликати засідання Ради Безпеки ООН щодо цього питання. 

Про це в середу, 9 жовтня, заявила державний секретар при міністрі у справах Європи і закордонних справ Франції Амелі де Моншален, передає УНН із посиланням на AFP.

“Франція, Німеччина і Велика Британія завершують (складання) спільної заяви, в якому буде максимально зрозуміло зазначено, що ми рішуче засуджуємо те, про що повідомляється (щодо операції ЗС Туреччини на півночі Сирії), — наводить її слова AFP. — Ми маємо намір скликати Раду безпеки ООН”.

Нагадаємо, раніше, 9 жовтня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок анонсованої раніше наступальної операції проти сирійських курдів. На цей крок Ердоган пішов попри те, що перед цим від силового сценарію Анкару застерігали Дамаск та Вашингтон.

Операція під назвою “Джерело миру” покликана запобігти виникненню “терористичного коридору” в Сирії поблизу турецького кордону, а також гарантувати в цьому регіоні мир, кажуть у Анкарі.

Турецький уряд вважає курдські “Загони народної самооборони” (YPG) сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою “Робітничої партії Курдистану” (РПК).

Наступ турецьких військ засудили в Берліні, Європейському Союзі, а президент США Дональд Трамп назвав його “поганою ідеєю”. Крім того, Сенат США відреагував на цю силову операцію розробкою резолюції про запровадження санкцій проти Туреччини.



Ще на цю тему:

10:00 10.10.2019
Столтенберг обговорить з Ердоганом операцію Туреччини у Сирії
09:15 10.10.2019
Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію
08:15 10.10.2019
Авіаудари Туреччини по Сирії: з'явилися відео наслідків і дані про жертви / Відео
16:41 09.10.2019
Ердоган оголосив про початок військової операції Туреччини в Сирії
14:21 09.10.2019
Турецькі війська увійшли на територію Сирії - ЗМІ
10:45 08.10.2019
Туреччина не має наміру окупувати територію Сирії — речник Ердогана
09:40 25.09.2019
Ердоган в ООН розповів, як бачить подолання гуманітарної кризи в Сирії
15:41 22.08.2019
Авиация Асада обстреляла турецких наблюдателей в Идлибе
09:21 20.08.2019
У Сирії обстріляли турецький військовий конвой: щонайменше 3 загиблих
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
09:00 15.08.2019
Туреччина почала використовувати безпілотники на півночі Сирії
08:20 05.08.2019
Турция начнет операцию на востоке Сирии
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:00 10.10.2019
Грузинская авиакомпания подает в суд на министерство транспорта России
14:01 09.10.2019
ЮВО: ЗРК «Фаворит» российской военной базы в Абхазии отработали прикрытие подразделений от воздушного удара условного противника
20:50 08.10.2019
Правительство Грузии не намерено субсидировать авиасообщение из России
18:30 08.10.2019
Грузия берет в долг 120 млн евро на развитие энергетики
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
Всі новини країни
Россия Россия
11:45 10.10.2019
ОАО "ВНИИР-Прогресс" поставило оборудование на "Зеленодольский завод имени Горького"
11:15 10.10.2019
Топ-менеджер «Вертолётов России» выпал из окна
09:45 10.10.2019
В Индонезии произошло очередное ЧП с вертолетом российского производства / Видео
15:01 09.10.2019
За год импорт судостроительной продукции в РФ сократился вдвое
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:45 10.10.2019
Румыния выделяет 12 миллиардов леев на адаптацию к стандартам НАТО военной базы
18:41 09.10.2019
Румыния вложит почти 3 млрд евро в реконструкцию авиабазы на Черном море
17:41 09.10.2019
Газопровід з Румунії в Молдову введуть в експлуатацію навесні 2020 року - МЗС
10:10 09.10.2019
Румунія затвердила створення музею Голокосту в Бухаресті
Всі новини країни
Турция Турция
10:15 10.10.2019
Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію
10:00 10.10.2019
Столтенберг обговорить з Ердоганом операцію Туреччини у Сирії
09:15 10.10.2019
Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію
08:15 10.10.2019
Авіаудари Туреччини по Сирії: з'явилися відео наслідків і дані про жертви / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
13:00 10.10.2019
В конце октября в Одессу зайдут корабли НАТО
12:45 10.10.2019
Розвідувальний корабель «Лагуна» отримає вітчизняну станцію розвідки / Фото
12:30 10.10.2019
Україні виділили національну квоту на вилов морського окуня в 2020 році
12:15 10.10.2019
У Криму затримали проукраїнського активіста Приходька – рідні / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд