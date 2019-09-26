Большинство крымских призывников отправят служить в Россию – военком оккупированного Крыма
|11:30 10.10.2019
|Крым
Большинство незаконно призванных осенью 2019 года в армию крымчан отправят служить на территорию России.
Об этом 9 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщил российский военный комиссар оккупированного Крыма Олег Ермилов, пишут Крым.Реалии.
«Наши призывники проходят службу, в том числе, в Архангельской и Мурманской областях на Северном флоте», – сообщил Ермилов.
По его словам, минимум призванных этой осенью будут проходить службу в оккупированном Крыму, основная часть – в частях Южного военного округа оккупантов. В Крыму проходить службу останутся около 30% новобранцев.
Большая часть новобранцев попадут на службу в части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения России и на флот.
Киев требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию призвали 5600 крымчан.
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