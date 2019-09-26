Большинство крымских призывников отправят служить в Россию – военком оккупированного Крыма

11:30 10.10.2019   Крым

Большинство незаконно призванных осенью 2019 года в армию крымчан отправят служить на территорию России. 

Об этом 9 октября на пресс-конференции в Симферополе сообщил российский военный комиссар оккупированного Крыма Олег Ермилов, пишут Крым.Реалии.

«Наши призывники проходят службу, в том числе, в Архангельской и Мурманской областях на Северном флоте», – сообщил Ермилов.

По его словам, минимум призванных этой осенью будут проходить службу в оккупированном Крыму, основная часть – в частях Южного военного округа оккупантов. В Крыму проходить службу останутся около 30% новобранцев.

Большая часть новобранцев попадут на службу в части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения России и на флот.

Киев требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию призвали 5600 крымчан.



Ще на цю тему:

08:00 10.10.2019
Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море
14:41 09.10.2019
Подводная лодка ЧФ «Колпино» скрылась от "преследования" противолодочных кораблей
11:01 09.10.2019
Росія закриє окупований Крим надпотужними радарами
08:50 09.10.2019
Британські водолази в Азовському морі поділилися з українськими військовими досвідом боротьби з мінними загородженнями
17:15 08.10.2019
В Крыму военнослужащий довел беременную жену до суицида и получил 4 года
16:45 08.10.2019
Экипаж фрегата оккупантов «Адмирал Эссен» провел в море учения ПВО
15:00 08.10.2019
Гидрографы Черноморского флота применили на учениях комплекс «Крабик»
13:45 08.10.2019
Херсонський суд дозволив передати АРМА танкер, що поставляв в окупований Крим паливо
09:30 08.10.2019
Более 10 кораблей и судов обеспечения ЧФ вышли в море для проведения учений
08:41 08.10.2019
В оккупированном Крыму появятся новейшие реактивные системы
08:30 08.10.2019
На Черноморском флоте экипажи судов поисково-спасательного отряда тушили "пожар" на аварийном объекте
08:30 07.10.2019
В окупований Севастополь прибув військовий корабель РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 08.10.2019
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
18:00 07.10.2019
В Азербайджане завершен ремонт судна "Генерал Алиага Шихлинский" / Фото
12:30 07.10.2019
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 08.10.2019
ЮВО: Аэромобильные группы "уничтожили" командный пункт противника на российско-армянских тактических учениях
11:30 07.10.2019
В ноябре в Ереване состоится пленарное заседание ПА ОДКБ
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 08.10.2019
В Болгарии в ходе раскопок нашли клад из золотых монет
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
Всі новини країни
Греция Греция
10:30 10.10.2019
В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"
09:20 09.10.2019
Церква Греції збере позачерговий собор для розгляду українського питаня
15:45 07.10.2019
Программа занятости OAED для 35.000 безработных
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:00 10.10.2019
Грузинская авиакомпания подает в суд на министерство транспорта России
14:01 09.10.2019
ЮВО: ЗРК «Фаворит» российской военной базы в Абхазии отработали прикрытие подразделений от воздушного удара условного противника
20:50 08.10.2019
Правительство Грузии не намерено субсидировать авиасообщение из России
18:30 08.10.2019
Грузия берет в долг 120 млн евро на развитие энергетики
Всі новини країни
Молдова Молдова
08:40 09.10.2019
Уряд доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без участі "Газпрому"
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
Всі новини країни
Россия Россия
11:45 10.10.2019
ОАО "ВНИИР-Прогресс" поставило оборудование на "Зеленодольский завод имени Горького"
11:15 10.10.2019
Топ-менеджер «Вертолётов России» выпал из окна
09:45 10.10.2019
В Индонезии произошло очередное ЧП с вертолетом российского производства / Видео
15:01 09.10.2019
За год импорт судостроительной продукции в РФ сократился вдвое
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:45 10.10.2019
Румыния выделяет 12 миллиардов леев на адаптацию к стандартам НАТО военной базы
18:41 09.10.2019
Румыния вложит почти 3 млрд евро в реконструкцию авиабазы на Черном море
17:41 09.10.2019
Газопровід з Румунії в Молдову введуть в експлуатацію навесні 2020 року - МЗС
10:10 09.10.2019
Румунія затвердила створення музею Голокосту в Бухаресті
Всі новини країни
Турция Турция
10:15 10.10.2019
Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію
10:00 10.10.2019
Столтенберг обговорить з Ердоганом операцію Туреччини у Сирії
09:15 10.10.2019
Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію
08:15 10.10.2019
Авіаудари Туреччини по Сирії: з'явилися відео наслідків і дані про жертви / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
13:00 10.10.2019
В конце октября в Одессу зайдут корабли НАТО
12:45 10.10.2019
Розвідувальний корабель «Лагуна» отримає вітчизняну станцію розвідки / Фото
12:30 10.10.2019
Україні виділили національну квоту на вилов морського окуня в 2020 році
12:15 10.10.2019
У Криму затримали проукраїнського активіста Приходька – рідні / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд