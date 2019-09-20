Разделение должностей т.н. "главы" и "председателя совета министров" оккупированного Крыма, которые раньше совмещал Сергей Аксенов, легло дополнительной нагрузкой на крымский бюджет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов представил на рассмотрение т.н."госсовета" законопроект, изменяющий прежний Закон оккупированного Крыма «О реестре должностей государственной гражданской службы».

Прежде высшая группа должностей в категории советники (помощники) состояла из двух человек. Теперь главе республики понадобились еще: представитель в Госсовете, представитель в группе муниципальных образований оккупированного Крыма, собственные помощник, советник и пресс-секретарь.

Оплата этих чиновников будет достойной: коэффициенты, применяемые при исчислении окладов составит 2,9, а ежемесячные поощрения еще дадут кому 30%, а кому – 50% стандартного оклада.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "глава республики" мог бы сформировать собственную администрацию. Но для экономии бюджетных средств он не будет этого делать, а возложит функции своей не рожденной администрации на аппарат совета министров.

Законопроект уже принят в первом чтении, нет сомнений, что на следующей сессии Госсовета он будет одобрен окончательно, пишет издание.

Напомним, т.н. "Государственный совет" оккупированного Крыма утвердил 1 октября на посту "председателя Совета министров" Юрия Гоцанюка, разделив таким образом полномочия "главы республики и премьера"