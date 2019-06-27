Грузинская авиакомпания подает в суд на министерство транспорта России
|11:00 10.10.2019
|Грузия
Авиакомпания «Грузинские авиалинии» планирует подать в Европейский суд иск против министерства транспорта России с требованием возмещения убытков на сумму в 25 млн. долларов из-за необоснованного запрета на выполнение авиарейсов между Россией и Грузией.
При этом авиакомпании категорически опровергает обвинения со стороны минтранса РФ, ставшие формальным поводом для запрета – в частности о том, что у грузинской авиакомпании накопился долг на сумму в 800 000 долларов перед Росаэронавигацией, пишет издание Бизнес.Грузия.
По информации авиакомпании, у нее нет ни цента долга перед перед Росаэронавигацией, несмотря на то, что ее услуги для «Грузинских авиалиний» в 3 раза дороже, чем для российских авиакомпаний, что является нарушением межправительственного соглашения между Грузией и Россией.
Что касается второй формальной причины – недостаточная гарантия безопасности полетов, то по мнению менеджмента перевозчика, компания существует 27 лет и летает по десяткам направлений, но никогда никаких претензий по поводу безопасности ни от кого еще не поступало.
«Грузинские авиалинии» являются полноправным членом различных международных и европейский объединений, и осуществляет полеты в полном соответствии с их стандартами.
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