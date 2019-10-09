Вслед за Польшей, за свой счет строящей базы НАТО на своей территории, Румыния тоже решила тратить часть своего не очень большого госбюджета на укрепление инфраструктуры Североатлантического альянса.

Оборонное ведомство страны выделяет 12 миллиардов леев (около 2,8 млрд долларов США) на модернизацию, адаптацию к стандартам НАТО и увеличение пропускной способности базы Forleele Aeriene Române, пишет ehomd.info.

Эта база находится в 13 километрах от Черного моря, в международном аэропорту имени Михаила Когэлничану на юго-востоке Румынии.

Румынская пресса сообщает, что финансирование всех работ на базе будет осуществляться из госбюджета, а сама реконструкция займет около 20 лет. Как отмечают журналисты, после завершения работ на базе смогут располагаться около 8-10 тысяч военнослужащих.

С 2004 года аэропорт имени Михаила Когэлничану активно используется США. Он служит, в том числе, транзитной базой для воинских группировок, действующих в Афганистане и Ираке.

В 2014 году, после аннексии Крыма к России "стратегическое положение базы дало возможность воздушным силам НАТО выполнять полицейские функции в Черноморском регионе", пишет издание.