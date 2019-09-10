В Греции с рабочим визитом находится ракетный крейсер ВМФ России "Маршал Устинов"

10:30 10.10.2019   Греция

8-10 октября проходит рабочий визит ракетного крейсера ВМФ России "Маршал Устинов" в порт Пирей. 

В пресс-релизе распространенном посольством России в Греции, сообщается, что в ходе визита запланированы контакты между командиром и офицерами корабля с коллегами из греческого флота, а также совместные мероприятия культурного и церемониального характера, сообщают Русские Афины.

Цель визита - дальнейшее укрепление конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Грецией в военной области.

«Маршал Устинов» — советский и российский ракетный крейсер, второй корабль проекта 1164 «Атлант», входит в состав Северного флота. Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Назван в честь Министра обороны СССР Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова. Находится в строю с 1986 года. В 1994—1997, 2001 и 2011—2016 годах проходил ремонт и модернизацию.

Стандартное водоизмещение – 9800 тонн, полное – 11280 тонн, длина – 186,5 метра, ширина – 20,8 метра, высота – 42,5 метра, осадка – 7,6 метра, скорость – 32 узла, автономность – 30 суток, экипаж – 476 человек.

Вооружение: 16 пусковых установок ракетного комплекса П-1000 "Вулкан" (по изначальному проекту корабль получил комплекс П-500 "Базальт", который впоследствии модернизировали), 2 пятиконтейнерных 533 мм торпедных аппарата, 2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000, 2 сдвоенные 130 мм артиллерийские установки AK-130, 6 30 мм пулемета АК-630, 2 сдвоенные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Оса-МА", 8 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-300Ф "Риф". На борту располагается противолодочный вертолет Ka-25 (Ка-27).



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