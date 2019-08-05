ОАО "ВНИИР-Прогресс" поставило оборудование на "Зеленодольский завод имени Горького"
|11:45 10.10.2019
|Россия
Санкт-Петербургский филиал ОАО "ВНИИР-Прогресс" ("АБС Электро") произвело поставку для АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького".
Об этом сообщает пресс-служба поставщика, передает sudostroenie.info.
В комплект вошли главные и аварийные распределительные щиты, вторичные распределительные устройства и интегрированная система управления техническими средствами.
Заказ был осуществлен для реализации проекта по строительству патрульного корабля проекта 22160 "Виктор Великий", инициатором постройки которого выступает ВМФ РФ.
На Зеленодольском заводе в стадии строительства находятся два последних патрульных корабля проекта 22160: «Виктор Великий» (заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года) и "Николай Сипягин" (заводской номер 166, заложен 13 января 2018 года). Контрактным сроком сдачи кораблей был 2019 год, однако в итоге сроки значительно ушли "вправо". Корабли проекта 22160 предназначаются для Черноморского флота страны-агрессорв.
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