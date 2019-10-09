В Подмосковье заместитель гендиректора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа.

По данным “Комсомольской правды” все произошло днем 5 октября в старейшем элитном поселке на Рублевке СНТ Риита, пишет ghall.com.

В реанимацию он попал, якобы фотографируя белок из своего окна.

Жена услышала шум и обнаружила мужчину под окном комнаты на первом этаже. Она вызвала «скорую». Замгендиректора «Вертолеты России» направили в реанимационное отделение – у него диагностировали перелом черепа и другие травмы.

Холдинг «Вертолеты России» входит в российскую госкорпорацию «Ростех». Чечиков занимает должность заместитель Генерального директора по маркетингу и контролю за внешнеэкономической деятельностью организации.