Топ-менеджер «Вертолётов России» выпал из окна

11:15 10.10.2019   Россия

В Подмосковье заместитель гендиректора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа. 

По данным “Комсомольской правды” все произошло днем 5 октября в старейшем элитном поселке на Рублевке СНТ Риита, пишет ghall.com

В реанимацию он попал, якобы фотографируя белок из своего окна. 

Жена услышала шум и обнаружила мужчину под окном комнаты на первом этаже. Она вызвала «скорую». Замгендиректора «Вертолеты России» направили в реанимационное отделение – у него диагностировали перелом черепа и другие травмы. 

Холдинг «Вертолеты России» входит в российскую госкорпорацию «Ростех». Чечиков занимает должность заместитель Генерального директора по маркетингу и контролю за внешнеэкономической деятельностью организации.



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