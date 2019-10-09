В Индонезии произошло очередное ЧП с вертолетом российского производства / Видео
|09:45 10.10.2019
|Россия
Вертолет Ми-35 российского производства, принадлежащий вооруженным силам Индонезии, разрушил трибуну и гигантские баннеры рядом с ней, во время военного парада.
На трибуне, предположительно, находилось военное командование, принимавшее парад в честь очередной годовщины независимости страны, сообщает ghall.com.
Параллельно маршировавшим по земле строям солдат на сверхнизкой высоте над парадом пролетел вертолет. Но организаторы не учли, что мощь винтов создает такой сильный поток воздуха, что может сдуть любые плохо закрепленные конструкции. Так и случилось: баннеры сорвало, трибуну опрокинуло.
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