В результаті операції "Джерело світу" Збройних сил Туреччини в Сирії загинули двоє мирних жителів міста Рас-аль-Айна, по якому здійснювався обстріл. Стільки ж людей отримали поранення.

Уточнюється, що загиблі були жителями села, розташованого на захід від Рас-аль-Айна, пише Апостроф.

За даними ЗМІ, курди в відповідь на авіаудари відкрили мінометний вогонь по турецькому місту Нусайбін, турецькому прикордонному місту Джейланпинар, розташованого навпроти сирійського Рас ель-Айна, а також по позиціях турецької армії навпроти сирійського міста Ель-Малікія в провінції Хасака.

Як повідомлялось, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в середу, 9 жовтня, офіційно оголосив про початок операції "Джерело світу" в Сирії. При цьому, уточнюється, що Росія не буде втягуватися в конфлікт Анкари і Дамаска.