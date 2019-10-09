Авіаудари Туреччини по Сирії: з'явилися відео наслідків і дані про жертви / Відео
|08:15 10.10.2019
|Турция
В результаті операції "Джерело світу" Збройних сил Туреччини в Сирії загинули двоє мирних жителів міста Рас-аль-Айна, по якому здійснювався обстріл. Стільки ж людей отримали поранення.
Уточнюється, що загиблі були жителями села, розташованого на захід від Рас-аль-Айна, пише Апостроф.
За даними ЗМІ, курди в відповідь на авіаудари відкрили мінометний вогонь по турецькому місту Нусайбін, турецькому прикордонному місту Джейланпинар, розташованого навпроти сирійського Рас ель-Айна, а також по позиціях турецької армії навпроти сирійського міста Ель-Малікія в провінції Хасака.
Як повідомлялось, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в середу, 9 жовтня, офіційно оголосив про початок операції "Джерело світу" в Сирії. При цьому, уточнюється, що Росія не буде втягуватися в конфлікт Анкари і Дамаска.
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