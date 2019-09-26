Чубаров: Нова влада не поспішає з розглядом законопроєктів щодо Криму
|09:30 10.10.2019
|Крым
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що нова влада не поспішає з розглядом трьох законопроєктів - щодо автономії Криму, статусу кримськотатарського народу та про корінні народи в Україні.
Про це Чубаров сказав в середу на пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.
“Що стосується актуалізації питання про майбутнє Криму і переформатування кримської автономії ми намагаємося, щоб нова влада нас почула, але я не можу зараз похвалитися, що вона почула нас”, - заявив Чубаров.
За його словами, попередня влада зробила чимало для того, щоб всі напрацювання були здійснені.
Зокрема, зазначив він, в складі Конституційної комісії була створена спеціальна робоча група під керівництвом відомого українського правника Володимира Буткевича, яка підготувала пакет з трьох законопроєктів.
"Перший законопроєкт - щодо змін розділу 10 Конституції України, другий законопроєкт - про статус кримськотатарського народу і третій законопроєкт - про корінні народи в Україні. Нова влада абсолютно не поспішає з розглядом цих документів", - резюмував голова Междлісу.
Ще на цю тему:
Політв’язню Гафарову не передають медикаменти у СІЗО — адвокат
На виїзді з Криму російські окупанти затримали правозахисника Абдурешита Джеппарова
У Криму "суд" закрив справу проти імама Кантемірова
Суд приостановил рассмотрение дела Бекирова
Едему Бекірову зробили ще одну операцію
Кримськотатарського активіста Едема Бекірова знову прооперували