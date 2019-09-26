Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що нова влада не поспішає з розглядом трьох законопроєктів - щодо автономії Криму, статусу кримськотатарського народу та про корінні народи в Україні.

Про це Чубаров сказав в середу на пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

“Що стосується актуалізації питання про майбутнє Криму і переформатування кримської автономії ми намагаємося, щоб нова влада нас почула, але я не можу зараз похвалитися, що вона почула нас”, - заявив Чубаров.

За його словами, попередня влада зробила чимало для того, щоб всі напрацювання були здійснені.

Зокрема, зазначив він, в складі Конституційної комісії була створена спеціальна робоча група під керівництвом відомого українського правника Володимира Буткевича, яка підготувала пакет з трьох законопроєктів.

"Перший законопроєкт - щодо змін розділу 10 Конституції України, другий законопроєкт - про статус кримськотатарського народу і третій законопроєкт - про корінні народи в Україні. Нова влада абсолютно не поспішає з розглядом цих документів", - резюмував голова Междлісу.