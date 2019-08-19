Столтенберг обговорить з Ердоганом операцію Туреччини у Сирії

10:00 10.10.2019   Турция

У НАТО висловили сподівання, що Туреччина діятиме стримано та не поставить під загрозу вже здобуті досягнення у боротьбі з ІДІЛ, у ЄС закликали припинити операцію та ініціюють позачергове засідання Радбезу ООН.

Відповідні заяви були зроблені Генсеком ООН Єнсом Столтенбергом та Президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, повідомляє Укрінформ.

«Турецька влада поінформувала НАТО про їхню поточну операцію на півночі Сирії. Я розраховую, що Туреччина буде діяти зі стриманістю і гарантує, що досягнення, які ми здобули в боротьбі з ІДІЛ, не будуть поставлені під загрозу. Я обговорю це питання з президентом Ердоганом у п’ятницю», - написав Столтенберг у Twitter.

Також він прокоментував початок операції журналістам після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в Римі.

«Туреччина зазнала жахливих терористичних актів, і вона приймає мільйони сирійських біженців… Важливо уникати дій, які можуть додатково дестабілізувати регіон, посилити напруженість і заподіяти більше людських страждань», - передає слова Генсека НАТО видання Hurriyet Daily News.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Туреччина повинна припинити операцію «Джерело миру» та попередив, що ЄС не надасть фінансування для створення зони безпеки на півночі Сирії.

«Туреччина повинна припинити поточну військову операцію. Це не спрацює. І якщо в планах Туреччини буде створити зону безпеки, не чекайте фінансування від Європейського Союзу», - заявив Юнкер в Європейському парламенті в Брюсселі, повідомляє Euronews.

Тим часом, за інформацією видання, Франція, Великобританія та Німеччина закликали Раду Безпеки ООН зібратися для обговорення початку Туреччиною операції в Сирії та готують спільну заяву про «рішуче засудження» дій Туреччини.

З відповідною заявою виступило МЗС Нідерландів, яке також після початку операції викликало Посла Туреччини в Нідерландах.

"Нідерланди засуджують наступальну операцію Туреччини на північному сході Сирії", - заявив міністр закордонних справ Голландії Стеф Блок.

Як відомо, 9 жовтня ЗС Туреччини розпочали військову операцію на півночі Сирії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідає Туреччину 11 жовтня.



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