Компанія "Спецтехноекспорт" під час виставки "Зброя та безпека 2019" підписала контракт із турецькою компанією Aselsan про поставки радіостанцій УКВ-зв’язку для потреб Міноборони на суму 6 млн дол. США.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

“Державна компанія "Спецтехноекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", підписала контракт з турецькою компанією Aselsan про поставки нових партій радіостанцій УКВ-зв’язку на потреби Міноборони України на суму 6 млн дол. США”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підписаний контракт є частиною рамкової угоди між двома компаніями на поставку турецьких засобів радіозв’язку в Україну, що була укладена у 2016 році. Ця угода реалізується за механізмом офсетних зобов’язань між компаніями і передбачає запуск їх виробництва в Україні.

"Нові партії систем військового зв’язку будуть поставлені в українські війська протягом 2020 року і стануть першими, що вироблені на території України", - йдеться у повідомленні.

Налагодження виробництва турецьких систем радіозв’язку в Україні дозволяє Міністерству оборони отримати доступ до найсучасніших технологій у сфері зв’язку, наголосили в пресслужбі.