Российская подлодка выполнила стрельбу «Калибрами» в Черном море
|08:00 10.10.2019
|Крым
Подводная лодка Черноморского флота страны-агрессора «Колпино» из подводного положения выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, передает агентство «Интерфакс».
В сообщении сказано, что экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» выполнил стрельбу ракетами «Калибр» по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения.
Военные успешно поразили калибрами цели, расположенные возле полигона «Опук», который находится в районе Феодосии. Морские цели были размещены в одном из морских полигонов Черноморского флота оккупантов.
«Калибр» — российские крылатые ракеты, дальность стрельбы из состава комплекса крылатой ракетой ЗМ-14 составляет порядка 2 тыс. км.
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