Самолет ВМС США проследил за учениями российских кораблей в Черном море
|08:30 10.10.2019
|Крым
На фоне проходящих на Черном море учений российских боевых кораблей патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду, 9 октября, провел многочасовой полет вблизи оккупированного Россией Крыма.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168757, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около трех часов курсировал к юго-западу от Севастополя над международными водами Черного моря.
По данным штаба Черноморского флота оккупантов, более 10 кораблей и судов обеспечения в настоящее время находятся в море для проведения плановых учений, которые продлятся до 11 октября.
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