На фоне проходящих на Черном море учений российских боевых кораблей патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду, 9 октября, провел многочасовой полет вблизи оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.



По их сведениям, американский морской разведчик с бортовым номером 168757, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около трех часов курсировал к юго-западу от Севастополя над международными водами Черного моря.



По данным штаба Черноморского флота оккупантов, более 10 кораблей и судов обеспечения в настоящее время находятся в море для проведения плановых учений, которые продлятся до 11 октября.