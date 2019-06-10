З 1 січня 2020 року Україна готова надати послуги транспортування газу будь-якому молдовському постачальнику, але для цього потрібно підписати стандартний рамковий договір .

Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"За цим договором постачання треба оплачувати в момент замовлення послуг транспортування. Якщо такі послуги не замовляють, то і платити нічого не потрібно. Такий договір дозволить молдовському постачальнику (наприклад, "Молдовагазу") оперативно організувати постачання газу в Молдову через Україну зі Словаччини, Польщі, Угорщини і з українських сховищ газу", - сказав він.

Якщо Молдова буде отримувати газ із РФ, то можна цією опцією можна й не користуватися, каже Макогон. Але в разі проблем з постачанням цей договір на транспортування дозволить отримувати газ з інших джерел.

За його словами, українські підземні сховища газу можуть повністю задовольнити потреби Молдови.

"Зараз у нас вільні потужності для зберігання 10 млрд м3 газу, і ми пропонуємо їх всім замовникам. 10 млрд м3 - це потреби Молдови на чотири роки, тому вільних потужностей там предостатньо. Я чув, що уряд Молдови хотів створити запас 400 млн м3. Цей обсяг ми можемо закачати в ПСГ протягом двох днів, тому немає ніяких обмежень потужностей для зберігання. Все залежить він наявності газу для закачування. Молдова повинна його купити і доставити до кордонів України або купити газ вже в Україні", - пояснив Макогон.

Договір про зберігання - теж рамковий і не вимагає оплати в момент підписання, зазначив він.

"Згадані вище договори зберігання і транспортування - рамкові і не вимагають ніякої оплати. Їх можна підписати протягом двох-трьох тижнів. Незрозуміло, чому ми вже ронад рік обговорюємо підписання таких договорів. Але останнім часом ми почали активне спілкування з урядом Молдови, і процес значно активізувався.

Україна вже десятиліття транспортує газ в Молдову. Потужності нашої системи в рази покривають потреби республіки. Фактично зараз газ в Молдову можна поставити в потрібній кількості тільки через Україну. Поставки через Румунію, включаючи Трансбалканський газопровід, в обсязі 15 млн на добу поки можливі лише теоретично. І я б не став розраховувати тільки на них", - додав Макогон.