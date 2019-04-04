НАТО очікує стриманості від Туреччини, яка почала бомбардування в Сирії
|21:21 09.10.2019
|Турция
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс очікує стриманості від Туреччини, яка у середу почала військову операцію на півночі Сирії.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав на спільній пресконференції з італійським прем’єром Джузеппе Конте.
Столтенберг сказав, що Туреччина проінформувала НАТО про хід військової операції.
Коментуючи старт військової операції, він зазначив, що Туреччина має "законні занепокоєння у сфері безпеки, адже піддавалася жахливим терористичним атакам".
Водночас він закликав уникати дій, які можуть ще більше дестабілізувати регіон.
"Я розраховую на те, що Туреччина буде діяти стримано і забезпечить, щоб успіхи, досягнуті нами в боротьбі з ІДІЛ, не наражалися на небезпеку", - сказав Столтенберг.
Він висловив упевненість, що операція в Сирії буде "поміркованою і пропорційною".
Столтенберг повідомив, що обговорить це питання з президентом Ердоганом у п'ятницю під час зустрічі в Стамбулі.
Раніше президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Туреччину зупинити свою військову операцію в Сирії.
Нагадаємо, 9 жовтня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина розпочала заплановану військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), які вона вважає терористами.
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