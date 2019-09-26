Дату наступного обміну між Україною та РФ обговорять на "нормандській" зустрічі
|21:01 09.10.2019
|Крым
Дата наступного обміну утримуваними особами між Україною та Росією буде відома після зустрічі "Нормандської четвірки".
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії під час відвідання виставки "Зброя та безпека", передає Укрінформ.
"Саме на "нормандському форматі", були домовленості, що порушуватиметься найголовніше питання – це обмін людей, там їх два обміни: є у нас люди, які на території Росії, є які на території "ДНР", – зазначив глава держави.
За його словами, українська сторона підготувала дві позиції з приводу обміну, але зараз спілкування з Росією з цього питання немає.
Як повідомлялося, 2 жовтня Зеленський заявив, що схвалення «формули Штайнмаєра» усунуло останні перешкоди до проведення саміту "Нормандської четвірки".
7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, а також 11 політв'язнів, серед яких Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші.
За даними СБУ, на території ОРДЛО окупанти утримують 227 полонених і заручників.
Ще на цю тему:
"Формули Штайнмаєра" для Криму не існує — Зеленський
ДБР допитає усіх без винятку моряків у справі про перехід кораблів через Керченську протоку в 2018 році
Чубаров розкритикував висловлювання Сайдіка у питанні Криму
Росія досі не пустила місію ООН в окупований Крим
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів
В центре Севастополя оккупанты сняли историческую брусчатку / Фото
Після етапування невідомо місцеперебування двох фігурантів "справи українських диверсантів"
Президентка Єврокомісії: Анексія Криму — перша силова зміна кордонів після Другої світової