Дату наступного обміну між Україною та РФ обговорять на "нормандській" зустрічі

21:01 09.10.2019   Крым

Дата наступного обміну утримуваними особами між Україною та Росією буде відома після зустрічі "Нормандської четвірки".

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії під час відвідання виставки "Зброя та безпека", передає  Укрінформ.

"Саме на "нормандському форматі", були домовленості, що порушуватиметься найголовніше питання – це обмін людей, там їх два обміни: є у нас люди, які на території Росії, є які на території "ДНР", – зазначив глава держави.

За його словами, українська сторона підготувала дві позиції з приводу обміну, але зараз спілкування з Росією з цього питання немає.

Як повідомлялося, 2 жовтня Зеленський заявив, що схвалення «формули Штайнмаєра» усунуло останні перешкоди до проведення саміту "Нормандської четвірки".

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, а також 11 політв'язнів, серед яких Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші.

За даними СБУ, на території ОРДЛО окупанти утримують 227 полонених і заручників.



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